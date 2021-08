Corriere dello Sport, domani l’arrivo di Davide Zappacosta alla Fiorentina? Tutto dipende dal Marsiglia

Domani potrebbe essere il primo giorno di Davide Zappacosta alla Fiorentina. Stando quanto scritto nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, domani è probabile l’arrivo dell’esterno del Chelsea a Firenze. L’incertezza non riguarda l’accordo Fiorentina–Chelsea–Zappacosta, ma su tutti i passaggi economico-finanziari a carico dell’Olympique Marsiglia per prendere Lirola. Il club francese dovrà versare tutti i tredici milioni fissati per il cartellino dello spagnolo: le due rate da 6,5 milioni rimangono l’unica via d’uscita.

