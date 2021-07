Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il terzino spagnolo della Fiorentina, Pol Lirola, è pronto a tornare in Francia al Marsiglia per 12 milioni di euro e per questo la società viola è vicina a chiudere l’operazione Davide Zappacosta con il Chelsea.

