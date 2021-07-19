Ceccarini: "Siamo sicuri che Zappacosta potrà fare la difesa a quattro?"

Ceccarini ha parlato del mercato della Fiorentina.

Il giornalista Nicolò Ceccarini è intervenuto su TMW Radio e ha parlato del possibile acquisto della Fiorentina del terzino, Davide Zappacosta (nato a Sora in provincia di Frosinone) del Chelsea.

Queste le sue parole: "Zappacosta mi piace come difensore: ha gamba e passo, però siamo davvero sicuri che possa rendere in una difesa a quattro? Non vorrei che si ricreasse all’inverso il problema dello spagnolo Callejon, un giocatore dal modulo 4-3-3 che nel 3-5-2 non riusciva a trovare spazio. Lui nella difesa a quattro ci può stare, ma l’ho visto fare cose migliori nella difesa a cinque e io credo che non è la soluzione ideale per il tecnico Italiano".

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