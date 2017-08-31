Clamoroso Chelsea, Conte offre 25 milioni di euro al Torino per Davide Zappacosta
Conte è alla disperata ricerca di un terzino destro e vuole prendere dal campionato italiano Zappacosta. Il Torino lo cede?
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2017 15:09
Perso Chamberlain, il Chelsea ha presentato una offerta per Davide Zappacosta del Torino che in una operazione last minute potrebbe lasciare il club granata secondo quanto scrive gazzetta.it. Si parla di una trattativa che supererebbe i 25 milioni di euro, coi Blues alla disperata ricerca di rinforzi di livello per la stagione già iniziata da tre settimane.
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