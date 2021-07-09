Labaro Viola

Tuttosport, concorrenza dell'Inter per Zappacosta. Biraghi idea low cost per la Roma

Futuro in Serie A per Davide Zappacosta? L’esterno del Chelsea, club con cui ha ancora un anno di contratto, dopo la buona seconda parte di stagione vissuta al Genoa, ha attirato estimatori in Italia....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2021 13:45
Tuttosport, concorrenza dell'Inter per Zappacosta. Biraghi idea low cost per la Roma -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Inter
Roma
Zappacosta
Tuttosport
Biraghi
Condividi

Futuro in Serie A per Davide Zappacosta? L’esterno del Chelsea, club con cui ha ancora un anno di contratto, dopo la buona seconda parte di stagione vissuta al Genoa, ha attirato estimatori in Italia. Stando a quanto scritto nell'edizione odierna di Tuttosport, dopo giorni di accostamento alla Fiorentina, sta aumentando l’interesse dell’Inter, che sta cercando il successore di Hakimi. Anche la Roma, dopo l’infortunio di Spinazzola, cerca esterni. Diversi i candidati nella lista di Mourinho: tra questi c’è anche il Viola Biraghi. Si tratterebbe di un'operazione "low-cost" rispetto a quella che vedrebbe arrivare in giallorosso Emerson Palmieri o all’ex Viola Marcos Alonso.

LEGGI ANCHE:

ANTOGNONI: “PER COLPA DI QUALCUN ALTRO STO DECIDENDO PER IL MIO FUTURO ALLA FIORENTINA”

https://www.labaroviola.com/antognoni-per-colpa-di-qualcunaltro-sto-decidendo-per-il-mio-futuro-alla-fiorentina/145443/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok