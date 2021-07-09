Tuttosport, concorrenza dell'Inter per Zappacosta. Biraghi idea low cost per la Roma

Futuro in Serie A per Davide Zappacosta? L’esterno del Chelsea, club con cui ha ancora un anno di contratto, dopo la buona seconda parte di stagione vissuta al Genoa, ha attirato estimatori in Italia....

Futuro in Serie A per Davide Zappacosta? L’esterno del Chelsea, club con cui ha ancora un anno di contratto, dopo la buona seconda parte di stagione vissuta al Genoa, ha attirato estimatori in Italia. Stando a quanto scritto nell'edizione odierna di Tuttosport, dopo giorni di accostamento alla Fiorentina, sta aumentando l’interesse dell’Inter, che sta cercando il successore di Hakimi. Anche la Roma, dopo l’infortunio di Spinazzola, cerca esterni. Diversi i candidati nella lista di Mourinho: tra questi c’è anche il Viola Biraghi. Si tratterebbe di un'operazione "low-cost" rispetto a quella che vedrebbe arrivare in giallorosso Emerson Palmieri o all’ex Viola Marcos Alonso.

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/antognoni-per-colpa-di-qualcunaltro-sto-decidendo-per-il-mio-futuro-alla-fiorentina/145443/