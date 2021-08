CorSport, Zappacosta sarà della Fiorentina: ha mantenuto la “promessa” fatta. No all’Atalanta

A breve alla Fiorentina ci sarà anche Davide Zappacosta, rinforzo di assoluto qualità. Lirola non ha mai accettato il ritorno a Firenze. La Fiorentina ci ha provato a convincerlo. La Fiorentina potrà finalmente chiudere con Zappacosta, subito messo in cima alle preferenze nel momento in cui sono diventati palesi gli ostacoli alla conferma di Lirola: sia il difensore destro ex Genoa che il Chelsea hanno mantenuto fede alle “promesse” fatte, perchè ancora ieri l’Atalanta ha provato a inserirsi nella trattativa. Ma alla fine sarà della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

