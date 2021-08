Gazzetta, Pjanic, la Fiorentina tenta il colpaccio: il Barcellona disposto a pagare il 50% dell’ingaggio

La Fiorentina non gioca soltanto in difesa ma prova ad attaccare. Da capire se ci sono le condizioni per dare l’assalto a Pjanic, regista che il Barcellona ha ufficialmente messo alalprotal. Il club di Commisso vuole provare il colpaccio per regalare un regista di fama internazionale ad Italiano.

Il Barca potrebbe essere prezioso alleato nel pagare parte del faraonico ingaggio del centrocampista spingendosi forse a partecipare per il 50% della spesa. La Fiorentina non ha ovviamente ancora l’appeal dei top club. Il progetto però è ambizioso. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

