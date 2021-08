Di Marzio: “Zappacosta alla Fiorentina: prestito a 1 milioni, diritto di riscatto fissato a 10”

In entrata si aspetta il via libera per Zappacosta (prestito a un milione, diritto di riscatto a 10 milioni), ma arriverà dopo la cessione di Lirola al Marsiglia. Un passaggio slittato perché mancano ancora alcuni dettagli tra i club. Nastasic, infine, è arrivato in Italia per svolgere le visite mediche. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

