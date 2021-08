Di Marzio: “L’Atalanta vuole Amrabat ma Commisso alza il muro: prova a trattenerlo”

L’Atalanta vuole rinforzarsi a centrocampo e cerca il profilo adatto da affiancare a De Roon e Freuler. Nelle ultime ore si è avvicinato il nome di Morten Thorsby dalla Sampdoria, mentre ora c’è un nuovo nome: quello di Sofyan Amrabat della Fiorentina.

L’ex Verona, uno dei colpi più importanti della gestione Commisso, piace molto a Gasperini per la zona centrale del campo. Il presidente italoamericano proprio per l’investimento importante su di lui non vorrebbe farlo partire e come nel caso di Vlahovic, prova a stringere i denti e trattenerlo a Firenze. Lo riporta Gianluca di Marzio.

