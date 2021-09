Zappacosta: “Dietrofront con la Fiorentina? Non penso siano arrabbiati, situazione normale”

Davide Zappacosta si è presentato ai tifosi dell’Atalanta, queste le sue parole alla presentazione. Il terzino ha parlato anche della Fiorentina, squadra a cui è stato davvero ad un passo prima di cambiare idea e di scegliere Bergamo, queste le sue parole:

“Ho scelto l’Atalanta per una serie di fattori. Il principale è il metodo di gioco, che è perfetto per me: il calcio di Gasperini mi incuriosisce tantissimo e può farmi crescere – ha detto Zappacosta a L’Eco di Bergamo -. Con l’Atalanta poi c’è un rapporto speciale e sono qui anche un po’ per riconoscenza. La Fiorentina? Non credo che abbiamo il dente avvelenato con me, queste sono situazioni che si verificano di continuo. Semmai mi aspetto una gara difficile perché la Fiorentina è una bella squadra: ho visto le sue partite, ha un nuovo allenatore, è partita bene ed è ben organizzata“.

ITALIA NOSTRA RINUNCIA AL RICORSO CONTRO IL VIOLA PARK: “NON ABBIAMO PIU TEMPO”