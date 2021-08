Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio nel proprio sito ufficiale, nel pomeriggio al centro sportivo della Fiorentina è arrivato, Alessandro Lucci, agente di Gianluca Scamacca e Davide Zappacosta, per parlare con la società viola di due possibili trasferimenti. L’attaccante del Sassuolo, Scamacca, potrebbe arrivare anche in caso di permanenza di Dusan Vlahovic alla Fiorentina mentre per il difensore Zappacosta del Chelsea bisogna trovare l’accordo con il club londinese e chiudere il trasferimento del terzino Pol Lirola al Marsiglia.