Zappacosta: “Fiorentina in pressing su di me ma io volevo solo l’Atalanta, era in cima alla mia lista”

Oggi nelle pagine de La Gazzetta dello Sport troviamo un’intervista di Davide Zappacosta, ecco il passaggio nel quale si parla del suo mancato approdo alla Fiorentina:

“La Viola si era fatta avanti concretamente ma Percassi mi ha sempre rassicurato, mi volevano tanto ed io volevo tornare. Alla fine della scorsa stagione avevo detto a Lucci, il mio agente, che l’Atalanta era in cima alla mia lista di preferenze. Squadra meno brillante? No, c’è bisogno di tempo per inserire i nuovi arrivati, abbiamo già giocato tanto ed affrontato Inter, Milan e Fiorentina”.

