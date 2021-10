Nazione, occhio all’asse con il Torino: Amrabat e Belotti, i loro destini potrebbero incrociarsi

Mister Vincenzo Italiano sta lavorando su Sofyan Amrabat, il centrocampista anche se solo a gara in corso sta venendo coinvolto. Il Torino di Juric resta però interessato. I granata hanno una situazione simile a quella dei viola con Vlahovic, Belotti non rinnova, a pochi mesi dalla scadenza non arriveranno offerte mostre. Potrebbe così andare in scena uno scambio. Lo scrive La Nazione.

