Corriere Fiorentino, pronta la staffetta Zappacosta-Lirola: al Chelsea 1 milione per il prestito e 10 di diritto di riscatto

Davide Zappacosta è sempre più vicino ad indossare la maglia della Fiorentina. Come riportato nell’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino, appena Pol Lirola partirà per Marsiglia per un cifra complessiva di 13 milioni (6,5 parte fissa + 6,5 milioni di bonus) al suo posto arriverà il giocatore del Chelsea. Dopo aver prolungato il suo contratto con il club londinese, l’esterno ex Chelsea si trasferirà alla Fiorentina sulla base di un prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato attorno ai 10.

