TMW, Scalvini può recuperare per la Fiorentina, farà un test domattina. L’Atalanta non vuole rischiarlo

Secondo quanto riportato da TMW, Giorgio Scalvini potrebbe essere convocato contro la Fiorentina per la semifinale di Coppa Italia. È uno scenario possibile per il difensore che tre settimane fa aveva accusato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro, infortunio che può dilungarsi fino al mese di assenza. Invece Scalvini oggi si è allenato in maniera ottima, dunque domani potrebbe anche essere convocato proprio con i viola. Per questo ci sarà un test domattina con una decisione definitiva: l’idea è quello di non rischiarlo qualora fosse in bilico, anche perché Hien sarà squalificato contro l’Olympique Marsiglia, dunque con un difensore in meno al centro.

LE PAROLE DEL DIFENSORE DELL’ATALANTA