Atalanta, Hien pensa alla Fiorentina: “Abbiamo tutte le qualità per vincere. Spingeremo forte dall’inizio”

Il difensore dell’Atalanta, Isak Hien, intervistato dai canali ufficiali del club neroazzurro, ha parlato della partita di domani, dove la squadra di Gian Piero Gasperini affronterà la Fiorentina nel match di ritorno valido per la semifinale di Coppa Italia. Le sue parole:

“Sarà straordinario giocare in casa il ritorno di semifinale e speriamo di ottenere il risultato giusto per arrivare in finale. Giocare per vincere titoli è un obiettivo di ogni calciatore e abbiamo tutto per portare a casa un grande risultato. Dobbiamo spingere subito forte e abbiamo le possibilità di fare bene, sappiamo di avere le qualità giuste per vincere. Come ho detto, nessuno vuole essere eliminato, ci piace giocare così tanto e speriamo di continuare su questa strada”.

