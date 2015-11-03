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Notizie Hien Fiorentina

Hien: "Fiorentina in difficoltà ma sarà dura con loro. Duello con Kean sempre difficile"

30 novembre 2025 17:59

Emergenza in difesa per Gasp verso la Fiorentina: Djimsiti out, Kolasinac in dubbio. Hien e Toloi ok

07 settembre 2024 15:35

Atalanta, Hien pensa alla Fiorentina: "Abbiamo tutte le qualità per vincere. Spingeremo forte dall'inizio"

23 aprile 2024 16:47

Hien lancia la sfida alla Fiorentina: "Abbiamo la qualità per vincere, dobbiamo spingere forte subito"

22 aprile 2024 11:34

Corriere dello Sport, la Fiorentina aveva il sì di Hien ma non ha affondato il colpo. Ora c'è la Dea

26 giugno 2023 07:53

Nazione: "Restyling difesa, sondaggio per Hien e Baschirotto. Idea Viti sullo sfondo"

23 giugno 2023 09:09

Corriere dello Sport: "Hien obiettivo, gradirebbe la destinazione ma sono tre gli ostacoli"

22 giugno 2023 09:43

Di Marzio lo aveva accostato alla Fiorentina ma Hien domani si incontrerà con l'Atalanta

22 giugno 2023 01:04

CorrSport, Hien candidato forte per la difesa della Fiorentina. Baschirotto e Ampadu più defilati

21 giugno 2023 17:00

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