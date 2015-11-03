Notizie Hien Fiorentina

Hien: "Fiorentina in difficoltà ma sarà dura con loro. Duello con Kean sempre difficile"
30 novembre 2025 17:59
Emergenza in difesa per Gasp verso la Fiorentina: Djimsiti out, Kolasinac in dubbio. Hien e Toloi ok
07 settembre 2024 15:35
Atalanta, Hien pensa alla Fiorentina: "Abbiamo tutte le qualità per vincere. Spingeremo forte dall'inizio"
23 aprile 2024 16:47
Hien lancia la sfida alla Fiorentina: "Abbiamo la qualità per vincere, dobbiamo spingere forte subito"
22 aprile 2024 11:34
Corriere dello Sport, la Fiorentina aveva il sì di Hien ma non ha affondato il colpo. Ora c'è la Dea
26 giugno 2023 07:53
Nazione: "Restyling difesa, sondaggio per Hien e Baschirotto. Idea Viti sullo sfondo"
23 giugno 2023 09:09
Corriere dello Sport: "Hien obiettivo, gradirebbe la destinazione ma sono tre gli ostacoli"
22 giugno 2023 09:43
Di Marzio lo aveva accostato alla Fiorentina ma Hien domani si incontrerà con l'Atalanta
22 giugno 2023 01:04
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