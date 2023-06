CorrSport, Hien candidato forte per la difesa della Fiorentina. Baschirotto e Ampadu più defilati

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla difesa della Fiorentina partendo da Hien. Lo svedese del Verona, protagonista della salvezza in casa Hellas, ha infatti quella fisicità che Italiano va cercando nei centrali e nonostante il piede destro resta un candidato forte per diventare uno dei volti nuovi della retroguardia viola. Più defilate, al momento, le candidature di altri giocatori che la Fiorentina ha preso in esame in passato, a cominciare da quella di Baschirotto del Lecce e di Ampadu dello Spezia, che in ogni caso l’area tecnica continuerà a monitorare un po’ come quella di Viti, destinato a rientrare in Italia dopo la deludente esperienza con il Nizza in Ligue 1. Se però quello dell’ex Empoli fino a pochi mesi fa sembrava un profilo sul quale provare un investimento (a costo di battere la concorrenza della Lazio), adesso nei piani di Italiano non sembra esserci più questa intenzione.