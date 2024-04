Hien lancia la sfida alla Fiorentina: “Abbiamo la qualità per vincere, dobbiamo spingere forte subito”

Il difensore dell’Atalanta Isak Hien al termine della sfida con il Monza ha parlato ai canali ufficiali del Atalanta e ha parlato anche della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina, queste le parole: “Sarà straordinario giocare in casa il ritorno di semifinale e speriamo di ottenere il risultato giusto per arrivare in finale. Giocare per vincere titoli è un obiettivo di ogni calciatore e abbiamo tutto per portare a casa un grande risultato. Dobbiamo spingere subito forte e abbiamo le possibilità di fare bene, sappiamo di avere le qualità giuste per vincere. Come ho detto, nessuno vuole essere eliminato, ci piace giocare così tanto e speriamo di continuare su questa strada”.

