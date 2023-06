Di Marzio lo aveva accostato alla Fiorentina ma Hien domani si incontrerà con l’Atalanta

Il calciomercato entra sempre più nel vivo. L’Atalanta è al lavoro per offrire un rinforzo difensivo a Gian Piero Gasperini. Domani, 22 giugno, è previsto un incontro tra la società e l’agente di Hien. Quello di Hien è uno dei nomi più richiesti per quanto la riguarda la difesa in Serie A. L’Atalanta incontrerà l’entourage de giocatore per mantenere il vantaggio che ha maturato in queste settimane (su di lui ci ha pensato anche la Fiorentina). Dopo l’incontro, la società nerazzurra lavorerà per trovare l’intesa con il Verona. Lo scrive Gianluca Di Marzio

