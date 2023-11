Corriere dello Sport, Fiorentina su Holm ma operazione difficile ma lui chiederà di cambiare aria? 

La Fiorentina starebbe osservando varie situazioni per il posto di terzino destro. Più defilata – ma sempre sotto gli occhi dei dirigenti – anche la candidatura di Emil Holm dell’Atalanta (in prestito dallo Spezia), che a Bergamo fino ad oggi ha trovato poco spazio e potrebbe dunque chiedere di cambiare aria già a gennaio. La sensazione è che le manovre per ristrutturare la difesa viola siano appena cominciate. Lo scrive il Corriere dello Sport.

