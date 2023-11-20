Spalletti esclude Berardi dai convocati per l'Ucraina. Ci sono in lista sia Biraghi che Bonaventura

Partita decisiva dell'Italia che stasera sfida l'Ucraina per l'accesso ai prossimi europei. Serve un pareggio per passare il turno

È il giorno della verità per l’Italia, che questa sera alle ore 20:45 affronterà l’Ucraina in una sfida da dentro o fuori per l’Europeo. Agli azzurri basta anche un pareggio per portare a casa la qualificazione, mentre in caso di sconfitta sarebbero Malinovskyi e compagni a ottenere il pass per Germania 2024. A poche ore dalla sfida, intanto, Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per Ucraina-Italia, che presenta non poche sorprese.

Portieri: 1 Donnarumma, 12 Provedel, 21 Vicario;

Difensori: 2 Di Lorenzo, 3 Dimarco, 4 Gatti, 5 Biraghi, 6 Buongiorno, 13 Darmian, 15 Acerbi, 23 Mancini;

Centrocampisti: 7 Bonaventura, 8 Jorginho, 16 Cristante, 17 Frattesi, 18 Barella;

Attaccanti: 9 Scamacca, 10 Raspadori, 11 Kean, 14 Chiesa, 19 Politano, 20 Zaniolo, 22 El Shaarawy.

Assenti, oltre a Domenico Berardi, anche Carnesecchi, Lazzari, Cambiaso e Colpani.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'ITALIA

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