Kean sul dissing con Holm: “Io sono molto competitivo. Prendersi in giro fa parte del calcio”

Il dissing tra Holm e Kean è proseguito, con l’attaccante viola che è andato ad esultare in faccia al terzino dei felsinei dopo la rete del 3-2. Una lotta a colpi di “griddy”, con il piacere di prendersi in giro che fa parte anche del mondo del calcio. A tal proposito, Kean ha voluto rispondere ai microfoni di Dazn, raccontando come ha vissuto il momento in cui ha avuto sfogo la sua reazione: “Sono molto competitivo, mi piace quando fanno gol loro e mi prendono in giro o viceversa. Questo è il calcio e noi ci divertiamo”.