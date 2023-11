La Gazzetta scrive: “Holm primo nome della Fiorentina come terzino destro. Pierozzi via in prestito”

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, è sempre Emil Holm il primo nome sul taccuino della Fiorentina. Il terzino destro dell’Atalanta ha tutte le caratteristiche per essere il profilo giusto per il club viola. Il primo particolare da non trascurare è il fatto che il giocatore conosca bene il nostro campionato: prima allo Spezia e poi all’Atalanta. Avere un uomo già pronto, sarebbe l’esigenza principale di Vincenzo Italiano. Pochi minuti Lo svedese nell’Atalanta non sta trovando poco spazio con Gasperini che in quel ruolo dà fiducia a Zappacosta.

Holm era stato accostato anche in passato alla Fiorentina, piace ai dirigenti e lui stesso potrebbe voler cambiare aria, visto il poco utilizzo. Fino ad ora conta 132’ in Serie A, quasi sempre da subentrato. Durante la sosta è rimasto a lavorare a Bergamo a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra e non è stato convocato dalla sua Svezia. Dovrebbe recuperare per il Napoli ma partirebbe di nuovo dalla panchina.

D’altra parte, sui terzini destri la Fiorentina è corta. Adesso è tornato a disposizione Kayode (che è stato out nelle ultime quattro sfide) ma non potrà comunque essere sottoposto a un tour de force da qui alla fine della stagione, anche per i tanti impegni dei viola. Gli altri uomini in rosa in quel ruolo sono Dodo che è tornato a correre sul campo (dopo l’intervento per la lesione del legamento crociato) ma ha ancora tempi molto lunghi per il recupero definitivo e Niccolò Pierozzi.

Su quest’ultimo a gennaio potrebbe essere fatto un ragionamento ancora diverso e non è escluso che vada a giocare in prestito per giocare di più. Che ci sia la necessità di intervenire sul mercato in quel settore, risulta evidente dalle scelte che ha dovuto fare l’allenatore nelle ultime tre giornate di campionato e nella trasferta di Conference League in Serbia. Spesso è stato, mantenendo Biraghi a sinistra. L’ex Empoli si è sacrificato con buoni risultati, ma non è il suo ruolo e altri uomini, come Martinez Quarta, non gradiscono quella “mattonella” come ha ammesso lo stesso tecnico.

Per i centrali difensivi rimangono da monitore i profili di Arthur Theate, belga classe 2000 e Jakub Kiwior, adesso all’Arsenal. Entrambi hanno lo stesso vantaggio di Holm, ovvero conoscono il nostro calcio. Il primo ha rinnovato con il Rennes, ma è stato al Bologna e avrebbe voglia di rimettersi alla prova in Serie A. Il secondo è stato allo Spezia dall’agosto del 2021 al gennaio 2023, prima di andare in Premier League dove, tuttavia, sta giocando con il contagocce: quattro presenze per 182 minuti

