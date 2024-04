Pessime notizie per l’Atalanta, problema al polpaccio per Holm: possibile forfait in vista della Fiorentina

Emil Holm, sceso in campo dal 1′ minuto contro il Monza, è stato costretto ad uscire anticipatamente per un problema al polpaccio destro. Gian Piero Gasperini è dovuto correre ai ripari, procedendo tempestivamente con la sostituzione e mettendo in campo Hateboer al 28′. Lo svedese a rischio forfait per il match di ritorno in Coppa Italia contro la Fiorentina. Le sue condizioni saranno da valutare nelle prossime ore.

COMMISSO AL TELEFONO CON ITALIANO, KOUAMÉ E IKONÉ POST VITTORIA: “TESTA, GAMBE E CUORE A BERGAMO”