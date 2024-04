Commisso al telefono con Italiano, Kouamé e Ikoné post vittoria: “Testa, gambe e cuore a Bergamo”

Il Presidente Rocco Commisso ha parlato al telefono con mister Italiano e gli autori delle due reti realizzate, Kouamé ed Ikoné. Si è congratulato per la vittoria di una partita difficile, ma che con calma, costanza e determinazione la Fiorentina è riuscita a portare a casa. Tre punti importantissimi per la classifica e per il morale. Il Presidente si è detto contento per chi ha segnato e perché la squadra non ha subito reti. Ora testa, gambe e cuore per la partita Bergamo, match importantissimo, determinante in questa stagione.

KOUAMÈ: “DEDICO IL GOL A BARONE. MI SONO FATTO PERDONARE DOPO L’ERRORE. NON ERA FACILE DOPO GIOVEDI”