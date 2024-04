Kouamè: “Dedico il gol a Barone. Mi sono fatto perdonare dopo l’errore. Non era facile dopo giovedi”

Christian Kouamè ha parlato dopo il fischio finale di Salernitana-Fiorentina, queste le sue parole a Dazn:

“Sono contento per la vittoria, perché ci mancava in campionato. Abbiamo sofferto, ma abbiamo anche avuto un po’ di fortuna oggi. Mi sono fatto perdonare per l’errore, l’importante è che abbiamo vinto. Siamo un po’ di ritardo sugli altri, dobbiamo cercare di arrivare un po’ più su. Abbiamo giocato 120 minuti giovedì, non era facile oggi. Barak ha fatto quello che poteva, poi sono entrato io e per fortuna ho fatto gol. Questo è un momento bello per noi, siamo in corsa per tutto. Dobbiamo dare tutto, perché mercoledì è una partita importante. Dobbiamo arrivare con tanta tranquillità, serenità per affrontare la partita. Dedico il gol a Joe Barone”.

