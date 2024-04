Italiano: “Kouamè mi aveva detto di essere stanco. Chi è rimasto a Firenze rischia di saltare Bergamo”

Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn dopo la vittoria della Fiorentina contro la Salernitana, queste le sue parole:

“Kouamè era stanchissimo, ha sfruttato i minuti che aveva nelle gambe, nel pre partita mi aveva detto che non ce l’avrebbe fatta a giocare. Non è semplice giocare sempre ogni 3 giorni, abbiamo dovuto lasciare a casa qualche ragazzo, volevamo vincere e ci siamo riusciti. I punti persi è colpa nostra, ci è mancata precisione, abbiamo preso troppi legni, tanti rigori sbagliati, dispiace perchè potevamo avere più punti. L’obiettivo è quello di stare dentro 3 competizioni ma non è facile, oggi volevamo vincere e ci siamo riusciti, volevamo mettere punti alla nostra classifica. I giocatori che non sono venuti oggi non sono stati risparmiati per la Coppa Italia ma hanno dei problemi e speriamo di riaverli contro l’Atalanta, abbiamo giocatori fuori che sono importanti per noi. Le partite sono tutte complicate, vincere non è mai facile. Speriamo che al più presto potremmo vedere un Nzola sereno e libero mentalmente.

Gaetano è da un bel po che sta bene e che scalpita per avere una chance, oggi è stato premiato, è da un po che va forte, è un giocatore importante, avergli dato 70 minuti per noi è importante. Averlo in condizione per noi è importante dato le tante partite che abbiamo da qui alla fine. Siamo costretti a fare delle scelte perchè abbiamo il merito a maggio di stare dentro a partite di un certo livello e tutti dobbiamo essere pronti e motivati per dare il 100%. Per un allenatore è una grande soddisfazione che chi gioca meno si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa. Non abbiamo scelto nessuna competizione, non facciamo tabelle, vogliamo vincere in tutte questa partite che abbiamo a disposizione. Facciamo punti e poi vediamo dove saremo in campionato. A Biraghi nell’esultanza nel finale ho detto quanto è difficile vincere anche contro una squadra come la Salernitana che non ti regala niente.”

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA CONTRO LA SALERNITANA