Notizie Salernitana Fiorentina Fiorentina

Colantuono: "Il gol negli ultimi 10 minuti era evitabile, sarebbe stato un pareggio ottimo per il morale"
21 aprile 2024 21:45
Pradè: "A inizio partita c'era qualche perplessità per le assenze, ma non c'è una formazione titolare"
21 aprile 2024 21:19
Commisso al telefono con Italiano, Kouamé e Ikoné post vittoria: "Testa, gambe e cuore a Bergamo"
21 aprile 2024 20:48
Il confronto Ikoné-Ranieri nel tunnel sull'occasione sprecata: "Non ti ho visto", poi "Almeno tira convinto"
21 aprile 2024 20:24
Pradè: "Nessuna priorità alle coppe. Gli assenti sono sovraccaricati ed affaticati"
21 aprile 2024 17:57
Colantuono: "Per fare punti con la Fiorentina servirà partita perfetta. Le nostre assenze sono più pesanti"
20 aprile 2024 18:54
Comuzzo poteva giocare con la Salernitana ma è out per febbre. Gli altri assenti a riposo per l'Atalanta
20 aprile 2024 18:25
Belotti, Nzola, Beltran, Bonaventura e Nico Gonzalez non convocati per Salernitana-Fiorentina
20 aprile 2024 15:28
Salernitana-Fiorentina, ci siamo: ci saranno 350 tifosi viola a sostenere la squadra all'Arechi
20 aprile 2024 14:22
Per l'ONMS Salernitana-Fiorentina è "gara a rischio": possibile riduzione del settore ospiti a 500 posti
15 aprile 2024 16:05
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