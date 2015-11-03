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Notizie Salernitana Fiorentina Fiorentina

Colantuono: "Il gol negli ultimi 10 minuti era evitabile, sarebbe stato un pareggio ottimo per il morale"

21 aprile 2024 21:45

Pradè: "A inizio partita c'era qualche perplessità per le assenze, ma non c'è una formazione titolare"

21 aprile 2024 21:19

Commisso al telefono con Italiano, Kouamé e Ikoné post vittoria: "Testa, gambe e cuore a Bergamo"

21 aprile 2024 20:48

Il confronto Ikoné-Ranieri nel tunnel sull'occasione sprecata: "Non ti ho visto", poi "Almeno tira convinto"

21 aprile 2024 20:24

Pradè: "Nessuna priorità alle coppe. Gli assenti sono sovraccaricati ed affaticati"

21 aprile 2024 17:57

Colantuono: "Per fare punti con la Fiorentina servirà partita perfetta. Le nostre assenze sono più pesanti"

20 aprile 2024 18:54

Comuzzo poteva giocare con la Salernitana ma è out per febbre. Gli altri assenti a riposo per l'Atalanta

20 aprile 2024 18:25

Belotti, Nzola, Beltran, Bonaventura e Nico Gonzalez non convocati per Salernitana-Fiorentina

20 aprile 2024 15:28

Salernitana-Fiorentina, ci siamo: ci saranno 350 tifosi viola a sostenere la squadra all'Arechi

20 aprile 2024 14:22

Per l'ONMS Salernitana-Fiorentina è "gara a rischio": possibile riduzione del settore ospiti a 500 posti

15 aprile 2024 16:05

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