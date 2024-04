Salernitana-Fiorentina, ci siamo: ci saranno 350 tifosi viola a sostenere la squadra all’Arechi

Dopo la vittoria della Fiorentina contro il Viktoria Plzen, che ne determina il passaggio alla prossima fase della Conference League, si pensa al prossimo impegno, quello di campionato, dove i viola affronteranno la Salernitana di Stefano Colantuono. Dati i rapporti idilliaci fra le due tifoserie, l’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive segnala l’incontro come “gara a rischio”, con delle limitazioni circa la distribuzione dei biglietti per il settore ospiti; pertanto, a Salerno ci saranno 350 tifosi viola a sostenere la squadra, per cercare di dare un contributo nella conquista dei 3 punti. A riportare il dato è Radio Bruno.

PER L’ONMS SALERNITANA-FIORENTINA È “GARA A RISCHIO”: POSSIBILE RIDUZIONE DEL SETTORE OSPITI A 500 POSTI