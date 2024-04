Per l’ONMS Salernitana-Fiorentina è “gara a rischio”: possibile riduzione del settore ospiti a 500 posti

L’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive segnala Salernitana-Fiorentina come partita a rischio. Per l’impegno di campionato che si terrà domenica prossima alle ore 18:00, il Gos – come riporta tuttosalernitana.com – potrebbe decidere di ridurre a 500 posti la capienza del settore ospiti, onde evitare scontri o incidenti durante la manifestazione sportiva. Per la sfida dell’Arechi ci sarebbe una limitazione legata alla distribuzione dei biglietti destinata alla tifoseria ospite: l’obbligo di vendita ai soli residenti in Toscana, altresì muniti di tessera del tifoso.

