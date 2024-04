Presidente Fatih Karagümrük: “Fiorentina interessata al terzino Levent Mercan. Andrà via a fine stagione”

Il presidente del Fatih Karagümrük, Süleyman Hurma, intervenuto ai microfoni di Beyaz TV, ha parlato dell’interesse della Fiorentina per il terzino sinistro Levent Mercan. Per ora nessuno accordo raggiunto, poiché sono molteplici i club che seguono il ventitreenne tedesco, tra i quali spiccano il Fenerbahce e il Nizza. I francesi hanno già formulato un’offerta, anche se il club turco è stato il primo ad andare in pressing su di lui. Le parole del presidente Hurma:

“No, l’accordo non è stato raggiunto alcun accordo per lui. Non solo il Fenerbahçe, ma molte squadre vogliono Levent Mercan. Un’offerta è arrivata dal Nizza. La Fiorentina ha mandato un osservatore. Andrà da qualche parte a fine stagione. Non sappiamo se andrà in un altro club o altrove. Il Fenerbahçe era interessato a lui prima, ma non volevo venderlo a metà stagione”.

