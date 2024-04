Nazione, la Fiorentina piomba su Samardzic complici i buoni rapporti di Pradè con l’Udinese

Il mercato non dorme mai. E la Fiorentina è già all’opera per pensare ai prossimi acquisti in vista della prossima stagione. Pradè infatti, ha già parlato con alcuni club a gennaio di eventuali arrivi e acquisti. Discorso che vale per Lazar Samardzic (contratto con l’Udinese fino al 2026) che era stato al centro di una chiacchierata fra i due club, proprio con l’obiettivo di rivedersi in estate. Bonaventura, Arthur, Duncan, sulla linea di mezzo della Fiorentina tutto potrà succedere e il profilo di Samardzic (visti anche i buoni rapporti di Pradè con l’Udinese) torna al centro dell’attenzione. Lo riporta La Nazione.

