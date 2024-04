Palladino: “Sono ambizioso e voglio sempre il massimo, sono travolto da questo lavoro fantastico”

Raffaele Palladino allenatore del Monza e nome accostato anche alla Fiorentina ha risposto così ad una domanda su quanto sia cambiato in questi anni da allenatore: “Per quel che riguarda me io sono stato fortunato nell’essere entrato in questa grande società. Mi ritengo fortunato, sono cresciuto parecchio. Sono stato travolto da questo lavoro fantastico, sono molto ambizioso e da me e dal mio staff voglio sempre il massimo”. Parole riportate da Tuttomercatoweb

350 TIFOSI VIOLA A SALERNO