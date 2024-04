Pradè: “A inizio partita c’era qualche perplessità per le assenze, ma non c’è una formazione titolare”

Il direttore sportivo Daniele Pradè ha parlato ai canali ufficiali del club viola nel post partita di Salernitana-Fiorentina. Le sue parole:

“Importantissima vittoria perché all’inizio della partita c’era qualche perplessità per tutti i calciatori che non c’erano, invece noi abbiamo sempre detto che non c’è una formazione titolare e una no. Su questo il nostro allenatore è sempre stato bravo. Penso che siano quelle cose strane, perché ti si ferma un reparto intero, ci mancavano 5 attaccanti, anche Kouamé non stava bene. Però la squadra ha dimostrato di essere un collettivo, perché vincere non è mai facile. Questo ci dà grande motivazione per andare ad affrontare la battaglia di mercoledì. Sappiamo cosa ci aspetta, cercheremo di farci trovare pronti, sappiamo che è una partita di fondamentale importanza. Queste sono partite che si preparano da sole, conosciamo bene il nostro avversario. Vincerà il migliore. Semifinale di Conference? La affrontiamo come abbiamo affrontato tutto l’anno, sperando di trovarci in condizioni ottimali, speriamo senza infortuni. Poi la squadra sa cosa deve fare, è una squadra che è mentalizzata. Certo, non abbiamo fatto cose esaltanti in campionato però ci sono ancora partite da giocare, metteremo tutto”.

