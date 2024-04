Belotti, Nzola, Beltran, Bonaventura e Nico Gonzalez non convocati per Salernitana-Fiorentina

La Fiorentina si prepara per il prossimo impegno di campionato, dove incontrerà la Salernitana di Stefano Colantuono. Assente Jack Bonaventura per il problema alla caviglia, motivo dell’esclusione dalla partita contro il Viktoria Plzen. Nzola non sarà presente a Salerno per problemi personali. Non ci saranno nemmeno Nico Gonzalez, Beltran, e Belotti per acciacchi causati dalla partita di Conference, dovendo recuperare le energie in vista della partita di Coppa Italia contro l’Atalanta. Dovrebbe trattarsi di semplice gestione. Dentro Sene, Biagetti e Caprini. Ecco la lista completa:

ATALANTA-FIORENTINA PUÒ ESSERE RECUPERATA A FINE CAMPIONATO, POTREBBE NON ESSERCI LA CONTEMPORANEITÀ