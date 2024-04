Comuzzo poteva giocare con la Salernitana ma è out per febbre. Gli altri assenti a riposo per l’Atalanta

Come riportato da Radio Bruno arrivano aggiornamenti per quanto riguarda gli assenti dai convocati della Fiorentina per il match di campionato di domani contro la Salernitana. Belotti ha stretto i denti giovedì e quindi verrà preservato in vista di mercoledì, stessa cosa vale per Bonaventura che non era riuscito neanche a recuperare per la Conference League. Nzola ancora fuori per motivi personali ma oggi si è allenato. Beltran alle prese con il problema alla caviglia subito nel match contro il Viktoria Plzen e quindi si riposerà anche lui per l’impegno in semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta; stessa cosa per quanto riguarda la condizione fisica di Nico Gonzalez, rimarrà a riposo per lui. Comuzzo, invece, poteva trovare facilmente spazio nella sfida di domani contro la Salernitana ma è out dai convocati per febbre.

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER LA TRASFERTA DI SALERNO