Gazzetta, Fiorentina che cerca di tamponare sulla destra ma ritorno di fiamma per Holm, oggi all’Atalanta 

Sulla destra difensiva Vincenzo Italiano nelle ultime quattro partite ha fatto ricorso perfino alla fantasia per cercare di tamponare l’emergenza. Il profilo giusto potrebbe essere quello di Emil Holm (già seguito in passato) che nell’Atalanta, dove è in prestito con diritto di riscatto dallo Spezia, sta trovando poco minutaggio. Lo svedese in questi giorni è rimasto a lavorare a Bergamo per un trauma distorsivo alla caviglia destra e non è stato convocato dalla sua Svezia. Avrà modo di recuperare e poi di cercare spazio nella Dea. In caso contrario, lui stesso potrebbe guardarsi intorno e buttare un occhio alla Fiorentina, che non può rimanere incompiuta, soprattutto se a gennaio fosse ancora in alta classifica con vista sulla Champions. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI PASTORELLO