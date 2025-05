Holm sfotte ancora Kean durante i festeggiamenti per la coppa Italia: “Il Bologna fa l’Europa League”

Durante i festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia da parte del Bologna è andato in atto l’ennesimo capitolo della “faida” tra Moise Kean ed Holm. Infatti dopo che Kean aveva esultato in faccia ad Holm al ritorno per vendicarsi dell’esultanza del terzino rossoblù all’andata, e la risposta social di Holm stesso, adesso il terzino rossoblu è tornato all’attacco,

Infatti ieri si è fatto passare uno striscione fatto dai tifosi che recitava: “Il Holmo per Kean? Il Bologna che fa l’Europa League.” E dopo averlo fatto leggere ai suoi tifosi si è anche fatto fotografare con lo stesso in mano. Inoltre ha ballato il griddy, l’esultanza sua e di Kean, mentre era sul bus a festaggiare con il resto dei compagni. Adesso tocca attendere la prossima stagione per vedere se ci saranno novità