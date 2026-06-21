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Calciomercato.it scrive: "Il Bologna chiede 15 milioni per Holm, la Fiorentina è vigile sul giocatore"

Il terzino dei felsinei potrebbe partire per far spazio al ritorno di Joao Mario

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2026 16:24
Calciomercato.it scrive: "Il Bologna chiede 15 milioni per Holm, la Fiorentina è vigile sul giocatore" -
Bologna
Holm
Joao Mario
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Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il terzino svedese Emil Holm potrebbe lasciare Bologna con la Fiorentina interessata in caso di partenza di Dodo. I felsinei vogliono 15 milioni dal terzino per cederlo dopo che la Juventus non lo ha riscattato per via di troppi problemi fisici. Il Bologna vuole far spazio in quel ruolo a Joao Mario che è tornato in bianconero anche se per poco.

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