Nazione, Fiorentina vuole Cittadini già a gennaio: obiettivo crescita all’ombra di Milenkovic

In difesa il prescelto della Fiorentina sembra invece essere Giorgio Cittadini, classe 2002 in forza al Modena, ma di proprietà dell’Atalanta. I discorsi sono avviati da tempo, la Fiorentina vorrebbe prenderlo a titolo definitivo e trasferirlo in viola già a gennaio. L’obiettivo è quello di farlo crescere all’ombra di Milenkovic e compagni per accelerarne l’inserimento in vista della prossima stagione. Lo scrive La Nazione.

