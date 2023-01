Nazione, la Fiorentina resta su Cittadini, Atalanta pronta a parlare per subito o per giugno

Ma attenzione anche al tavolo degli affari rimesso in piedi con l’Atalanta a margine dell’operazione Gollini. La Fiorentina continua a monitorare la possibilità di arrivare (subito o a giugno) al difensore Cittadini, in prestito a Modena, mentre per l’attacco, la soluzione di Zapata pouò rivelarsi interessante anche a livello di affare economico. L’Atalanta, in entrambi i casi, sembra aperta al dialogo, Lo scrive La Nazione.

