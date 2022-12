CorSport, forte interesse della Fiorentina per Cittadini: obiettivo anticipare la concorrenza per giugno

La Fiorentina è molto interessata al difensore centrale di proprietà dell’Atalanta, ma attualmente in prestito al Modena, Giorgio Cittadini. L’idea viola è quella di puntare su di lui dalla prossima estate, ma è possibile che Barone agisca per strappare in anticipo una sorta di prelazione in vista di giugno, utile per anticipare le eventuali concorrenti. A riportarlo è il Corriere dello Sport.