Gazzetta, Salernitana pronta ad investire per Zurkowski: operazione da 5 milioni di euro

La Salernitana è pronta a investire per Szymon Zurkowski. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club campano è l’unico club pronto ad effettuare un investimento a titolo definitivo per la mezzala della Fiorentina. Il polacco ha molti estimatori ma i granata, nei contatti avuti col club viola nell’ultimo periodo, hanno fatto sapere di essere pronti a pagare il cartellino. L’operazione si dovrebbe aggirare attorno ai 5 milioni di euro.