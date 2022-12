CorSport, Boga gradirebbe la Fiorentina, ostacolo Leicester. C’è anche il Marsiglia su di lui

La candidatura di Jeremie Boga deve essere più che mai venuta viva, anche se in queste ore il Leicester ha offerto ai bergamaschi 15 milioni di euro, complessivi per il prestito e il diritto di riscatto, senza escludere il Marsiglia che però ha ipotizzato soltanto il prestito. La Fiorentina – per la quale l’ex Sassuolo ha già espresso gradimento – o risponderà in modo tangibile o resterà al palo. Bisogna sempre considerare che, finora, anche i toscani, come i francesi, hanno immaginato di avere Boga in prestito. L’Atalanta però spera di recuperare parte dei 22 milioni spesi per acquistarlo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

