Corriere dello Sport, asse caldo Fiorentina-Atalanta: viola su Boga e Cittadini

La Fiorentina guarda verso Bergamo per tre giocatori: due già di proprietà dei nerazzurri (Boga e Cittadini), l’altro (l’esterno dell’Hajduk Spalato Stipe Biuk) cercato con interesse tanto dai viola quanto dalla Dea, a caccia per gennaio del colpo giusto in grado di alzare la qualità delle rispettive rose. Un fronte già molto caldo a pochi giorni dal via ufficiale alla finestra invernale, che in breve però potrebbe farsi addirittura incandescente. L’asse tra il club di Commisso e quello di Percassi nasce infatti da alcune esigenze che entrambe le società devono in fretta risolvere, ovvero la necessità di completare la squadra a disposizione di Italiano da un lato (con almeno un paio di pedine) e la volontà di snellire il parco giocatori di Gasperini dall’altro. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, NIENTE FIORENTINA PER BREKALO, LO COMPRA IL MONZA A TITOLO DEFINITIVO DAL WOLFSBURG, CI SARÀ GIÀ A FIRENZE?