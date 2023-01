La Fiorentina continua a inseguire Cittadini. E oggi l’agente ha visitato il Centro Sportivo viola

La Fiorentina continua ad inseguire Giorgio Cittadini, difensore di proprietà dell’Atalanta e che sta ben figurando con la maglia del Modena. E oggi al centro sportivo viola è arrivata una visita in chiave mercato. Stando quanto riportato da Radio Bruno, si è intrattenuto con i dirigenti viola Luca Ariatti, ex centrocampista viola e ora agente del difensore classe 2002. Chissà se nei prossimi giorni non arriveranno novità in orbita Fiorentina sul suo assistito.

