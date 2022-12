Nazione, Cittadini piace alla Fiorentina, Italiano sarebbe pronto ad accoglierlo anche subito

Il giovane difensore Cittadini piace ai viola e Italiano sarebbe pronto ad accoglierlo in gruppo subito (e quindi a gennaio) o anche all’inizio della prossima stagione. La chiave sono i rapporti fra viola e Atalanta che ha in tasca il cartellino di Cittadini. Con i nerazzurri, in effetti, si sta parlando con l’obiettivo di arrivare a una soluzione positiva sia (come già evidenziato) di Boga, sia di Gollini. Lo scrive La Nazione.

