Corriere dello Sport, Cittadini è l’obiettivo della Fiorentina per giugno: ora è al Modena in prestito 

Tra le piste vagliate – ma il sentore è che il profilo individuato potrà tornare utile in previsione dell’estate – c’è anche quello di Giorgio Cittadini, ventenne di proprietà dell’Atalanta e oggi in prestito al Modena. I nerazzurri, però, non sembrano orientati a far partire il classe 2002 a cuor leggero. Lo scrive il Corriere dello Sport.

