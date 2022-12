Nazione, Cittadini può arrivare alla Fiorentina subito o in estate: doppia chance per i viola

Cittadini c’è. Il difensore dell’Atalanta, ma in prestito al Modena, è un obiettivo sensibile con la Fiorentina pronta a giocarsi nei suoi confronti una doppia chance. Ingaggiarlo subito e quindi spingere sui nerazzurri per liberarlo dagli emiliani, oppure bloccare il giocatore a gennaio per poi portalo a Firenze il prossimo giugno. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT, FIORENTINA PRONTA A PAGARE 10 MILIONI PER TAMEZE. FRENATA PER SABIRI